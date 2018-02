Oudere vrouw overvallen in Crooswijk

Vermoedelijk kwam de kleine, witte auto vanaf de Crooswijksestraat, via de Pleretstraat richting de Kekrhoflaan waar de man en vrouw rond vier uur woensdagmiddag de overval plaatsvond. Na de overval vertrokken de man en vrouw in hun auto richting Rusthoflaan. De politie heeft een Burgernetbericht verstuurd met de vraag wie de man, vrouw en/of witte auto hebben gezien in dat stuk van Crooswijk rond vier uur.



Heeft u iets gezien of informatie, bel dan met 0900-8844 of laat uw tip achter op ww.politie.nl. Anoniem melden mag ook via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.