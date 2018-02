Overvallers Kruidvat na twee jaar aangehouden

Tegen sluitingstijd kwam er die bewuste donderdag twee jaar geleden een man de winkel binnen. De man bedekte zijn gezicht gedeeltelijk en bedreigde het aanwezige personeel en de beveiliging met een vuurwapen. Alle aanwezigen moesten naar de achterzijde van de winkel. Uiteindelijk ging de man er met geld uit de kluis vandoor. Niemand raakte gelukkig gewond.



Veel impact

Een overval heeft veel impact op slachtoffers. Het rechercheteam bleef bezig met de zaak. Op 23 november besteedde het lokale opsporingsprogramma Bureau Rijnmond aandacht aan deze zaak. In het onderzoek kwamen de verdachte en zijn mogelijke handlanger in beeld. Ze zijn beiden 27 jaar en komen uit Rotterdam. Het team arresteerde het tweetal afgelopen vrijdag. Eén van de twee zit nog vast, de ander werd door de rechter-commissaris op vrije voeten gesteld maar blijft verdachte.



Lange adem

Rechercheurs van het Regionaal Overvallen Team zetten iedere dag alles in het werk om overvallen op te lossen. “Soms is het een kwestie van een lange adem hebben”, zegt de behandelend rechercheur “Als het dan na twee jaar toch lukt om verdachten aan te houden en we vertellen dit de slachtoffers, dan zie je waarvoor je het doet.”