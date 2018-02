Overvallers van maaltijdbezorger vinden kat in de zak

Het eten was al online betaald en de telefoon lag toevallig net aan de oplader. En dus had de maaltijdbezorger niks om af te staan toen twee jongens hem de weg versperden en een vuurwapen op hem richtten. Een heftige bedreiging voor de 18-jarige bezorger, die de overvallers wat fastfood en een pakje sigaretten opleverde.



Ook zonder grote buit is deze overval een ernstig delict waar de politie direct een onderzoek op is gestart. Ook is Burgernet opgestart. Dit leverde een aantal tips op vanuit de wijk. De politie gaat deze nader onderzoeken.



Heeft u iets gezien of informatie, bel dan met 0900-8844 of laat uw tip achter op ww.politie.nl. Anoniem melden mag ook via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.