Dozen met nepkleding in beslag genomen

De twee verdachten, een 25-jarige man uit Riel en een 41-jarige man uit Veghel, werden op dinsdag 13 februari rond 15.10 uur op de parkeerplaats gecontroleerd. In hun auto stonden drie dozen met kleding. De agenten hadden het vermoeden dat het om nepkleding zou gaan. Na onderzoek bleek dat ook het geval te zijn waarna de mannen zijn aangehouden en de kleding in beslag is genomen. Het tweetal werd na verhoor in vrijheid gesteld.