Duo opgepakt op verdenking van koperdiefstal

De politie kreeg op dinsdagochtend 13 februari een melding dat er twee mannen gezien waren bij een leegstaand bedrijfspand aan de Kapittelweg. Vier agenten gingen polshoogte nemen en toen ze daar aankwamen zagen ze in het pand twee mannen lopen. Die gingen er bij het zien van de dienders te voet vandoor verder het pand in. De mannen werden niet meer achterhaald, maar in het pand werden wel allerlei goederen en gereedschappen gevonden.