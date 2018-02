Mannen slaags in sauna

Op dinsdag 13 februari rond 19.20 uur maande het slachtoffer de verdachte meerdere keren tot stilte in de sauna. Er ontstond duw- en trekwerk waarna de verdachte volgends het slachtoffer een kopstoot uitdeelde. Het personeel werd gewaarschuwd en zij waarschuwden de politie. Daarop is de Arnhemmer opgepakt voor mishandeling. Hij is na verhoor een dag later in vrijheid gesteld.