Politie doet onderzoek naar mishandeling

Na deze mishandeling is de man per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar ligt hij op dit moment nog steeds. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen zich te melden. De twee meisje zijn daarbij belangrijke getuigen. Ze kunnen zich melden bij de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Dat kan via 0800-7000. Uiteraard kunnen andere getuigen zich ook op deze manier melden.