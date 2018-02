Gewapende overval op boekwinkel station

De onbekende man kwam de winkel binnen en bedreigde het personeel met een wapen. Nadat hij geld uit de kassa had ontvangen ging hij er in onbekende richting vandoor. De politie is daarna een zoekactie gestart naar de dader van deze overval. Niemand raakte gewond. Ook is er een Burgernetbericht verzonden met daarin het signalement van de overvaller. Het zou gaan om een man van ongever 1.70 meter lang, hij droeg een groene jas en groene pet, en had een kleine snor. Vermoedelijk is hij rond de 35 jaar oud.



Bent u getuige geweest van de overval of heeft u andere informatie, bel dan 09008844. Bij aantreffen van de verdachte bel 112. Benader de persoon niet zelf.