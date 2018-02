Aanhoudingen voor diefstal en heling in Silvolde

Het logistiek bedrijf in de Achterhoek deed in januari aangifte van diefstal van consumentengoederen die in het bedrijf waren opgeslagen. Het bedrijf zelf, en daarna medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid stelden een onderzoek in kwamen een medewerker van het bedrijf op het spoor die vermoedelijk regelmatig goederen ontvreemdde. Verder onderzoek wees uit dat de verdachte samen met de andere verdachte uit Silvolde de gestolen goederen via het internet te koop aan bood.