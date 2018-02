Overval met gijzeling en gestolen pinpassen in Bureau Rijnmond

Spar

Zaterdag 6 januari overviel een man de SPAR supermarkt aan de Steve Bikoplaats in Rotterdam. Hij bedreigde een personeelslid met een vuurwapen en dwong hem geld uit de kassa te halen. Ondanks de inzet van een politiehelikopter en Burgernet werd de overvaller niet meer gevonden. Wie is het?

Inbraak

Op 27 december 2017 brak een onbekende man in een woning in Capelle aan den IJssel in. Bij deze inbraak werd onder andere een creditcard weggenomen, waarmee later werd geprobeerd geld op te nemen bij een pinautomaat in Rotterdam. De dader draagt een bijzondere bivakmuts.

Pinnen

Er zijn goede beelden van een vrouw die op 1 november 2017 pint op de Slinge met de pinpas van een 88-jarige vrouw die even tevoren boodschappen heeft gedaan bij een winkel in dezelfde straat. Ze rekent daar af en bemerkt pas in de volgende winkel dat haar portemonnee uit haar tas is verdwenen.

Op donderdag 7 december 2017 werd de pinpas van een 72 jarige vrouw weggenomen toen zij op de Assumburg in Dordrecht werd aangesproken door een onbekende vrouw. Het slachtoffer had haar eerder boodschappen gepind bij een supermarkt in Dordrecht. Waarschijnlijk is haar pincode daar afgekeken en haar pinpas gestolen. Met deze pas is dezelfde dag nog door een onbekende man gepind in Dordrecht en Scherpenzeel. Wie herkent hem?

Overval met gijzeling

Een heftige zaak in Schiedam. Op 22 januari wilden twee medewerkers van de supermarkt het vuil buiten zetten, toen zij plotseling werden overvallen door twee mannen met bivakmutsen. De medewerkers werden de winkel in gedwongen onder bedreiging met onder andere een vuurwapen. In de winkel waren nog twee medewerkers aanwezig en alle vier werden gedwongen naar een kantoorruimte te gaan.

De daders gingen er met geld vandoor én namen twee van de vier medewerkers mee. Zij vluchtten met de auto van één van de medewerkers, die ook nog zelf moest rijden.

Kijken dus!

Redenen voldoende om donderdagavond naar ‘Bureau Rijnmond’ te kijken. De uitzending is donderdagmiddag rond 17.20 uur op RTV Rijnmond (herhaling elk uur tot de volgende dag 17.00 uur). Help misdrijven op te lossen.

Kijk voor meer informatie en de afzonderlijke items ook op www.politie.nl/bureaurijnmond en op de diverse Social Media.