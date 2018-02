Politie onderzoekt schietincident Zwijndrecht

Vuurwapengeweld hoort niet thuis in een veilige samenleving. De politie is er alles aan gelegen degenen die een veilige samenleving in gevaar brengen de dans niet te laten ontspringen. Een 30-jarige Rotterdammer werd in 2011 aangehouden voor betrokkenheid bij een schietincident in zijn. woonplaats. Hij moest daarvoor minstens 900 dagen in de cel doorbrengen. Hij meldde zich echter niet. Dat is nu niet meer nodig. "Toen we dinsdag op de Oranjeboomstraat zijn auto wilden controleren, hebben we hem meteen aangehouden", vertelt een agent van basisteam Centrum.