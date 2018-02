Politie onderzoekt straatroven Rotterdam

Het slachtoffer uit Dordrecht had op een verkoopsite een paar schoenen te koop aangeboden. Dinsdagavond om 19.30 uur sprak hij op de Gerdesiaweg af met een man, die aangaf interesse te hebben in de schoenen. De man kwam opdagen, met nog twee anderen. Die drie belaagden het slachtoffer. Ze spoten pepperspray in zijn gezocht en sloegen en schopten hem. Daarna gingen ze er vandoor. Ze namen de schoenen en de laptop van de Dordtenaar mee. De belagers zijn donkere mannen tussen de 18 en 20 jaar oud, een van hen had een gezet figuur.

Diezelfde avond vond op de Beijerlandselaan een straatroof plaats. Een 20-jarige Rotterdamse werd aangesproken door een jongen en een meisje. Het stel vroeg haar naar de tijd. Toen het slachtoffer op haar telefoon wilde kijken, gristen ze deze uit haar hand en renden weg. Zowel de jongen als het meisje zijn rond de 16 jaar oud, hebben een getinte huidskleur en droegen donkere kleding.

Was u getuige van de beroving op de Gerdesiaweg of heeft u iets gezien of gehoord van de straatroof aan de Beijerlandselaan? Neem dan contact op via 0900-8844. Anoniem uw informatie doorgeven kan ook, via M. 0800-7000.