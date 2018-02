Man aangehouden na lange achtervolging

Tijdens een surveillance afgelopen nacht zagen agenten een man in een voertuig die zich verdacht gedroeg. Toen ze besloten de auto te controleren ging de auto er vandoor. Na een lange achtervolging crashte de verdachte met zijn auto en ging er vervolgens te voet vandoor. Via de Rijksstraatweg vluchtte de man een weiland in. Aangezien de man alle waarschuwingen van de politie negeerde werd een politiehond ingezet om de verdachte te stoppen. Hij raakte hierbij gewond aan zijn rechterbeen en arm en is vervolgens voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Uit een speekseltest bleek dat de man onder invloed was van verdovende middelen.

Een onderzoek wordt ingesteld en een proces verbaal wordt opgemaakt.

2018070184 SP