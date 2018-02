Woningoverval in onderzoek

Agenten namen van het slachtoffer, die verder ongedeerd bleef, een aangifte op en er werd een buurtonderzoek gedaan. Ook is een politiehond ingezet om in de omgeving te zoeken. Van de overvaller is een summier signalement bekend: een getinte man, 1.75 - 1.80m lang, stevig postuur, zwart haar, de man droeg een donkere broek, jack en handschoenen. De Districtsrecherche doet onderzoek en vraagt getuigen om contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844.

2018069177 ^MJV