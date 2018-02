Onderzoek naar explosief in Beatrixstraat Nieuwegein

De politie heeft vervolgens de straat afgezet en de EOD (Explosieven Opruimingsdienst) is ingezet. Bewoners konden tijdens de afzetting in hun huis blijven. Een nabijgelegen school is vanwege de afzetting wat later open gegaan. Iets voor 9.00 uur kon de straat weer worden vrijgegeven. Het explosief is door de EOD meegenomen voor verder onderzoek.

Woning eerder beschoten

In de nacht van dinsdag 6 februari op woensdag 7 februari vond er in dezelfde straat ook een incident plaats. Toen is er met een wapen geschoten op een huis. Voor hetzelfde huis werd op 15 februari het explosief gevonden. Of er een verband is tussen beide zaken wordt onderzocht.

Informatie melden

De politie wil graag in contact komen met mensen die informatie hebben over de zaak of beschikken over camerabeelden van de straat. Getuigen kunnen contact opnemen via het telefoonnummer 0900-8844 of informatie melden via het Meldformulier op Politie.nl. Mocht u anoniem uw informatie willen delen dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000 en via M-Online.