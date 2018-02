Autobrand in Haarlem, politie zoekt getuigen

Toen agenten en de brandweer op de locatie aankwamen stonden er twee auto's in brand onder het Keggeviaduct. De brandweer heeft het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand is nog niet bekend. Medewerkers van de Forensische Opsporing (FO) gaan vandaag (donderdag 15 februari) onderzoek doen om de oorzaak van de brand te achterhalen. Samen met de gemeente Haarlem is de plek van de brand afgezet met hekken en politielint. Op deze manier kan niemand het plaats delict (PD) betreden.



Getuigen gezocht

De politie wil graag in contact komen met getuigen of mensen die menen wat gezien te hebben. De politie is te bereiken via het nummer 0900-8844. Of als u uw informatie liever anoniem meldt, kunt u deze doorgeven aan de politie via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.



Bovendien kan informatie worden gedeeld via het Meldformulier op Politie.nl.



2018029611