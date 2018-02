Ernstige mishandeling, man geschopt en geslagen

Conflict

De vrouw van het slachtoffer vroeg aan de bestuurder van een auto of deze zijn voertuig wilde verplaatsen. De auto stond zo op de weg dat de man en de vrouw niet weg konden rijden uit het parkeervak. De bestuurder weigerde zijn auto te verplaatsen en begon te schreeuwen. De vrouw werd geslagen door de man met een ramenwisser.



Mishandeling

Hierop besloot het slachtoffer uit de auto te stappen en zijn vrouw te hulp te schieten. Ook de man werd door bestuurder van de auto aangevallen. Vanuit het niets kwam er een groep van ongeveer tien personen op de man afstormen. Die begonnen het slachtoffer te schoppen en te slaan. Daardoor viel de Haarlemmer op de grond. Terwijl het slachtoffer op de grond lag ging het schoppen tegen zijn hoofd en romp door.



Uiteindelijk rende de groep weg in de richting van de Aziëweg. Het is niet bekend wat de relatie is tussen de groep personen en de automobilist, waarmee het conflict begon. De bestuurder van de auto ging er ook vandoor. Het ging volgens getuigen om een oud type Opel Corsa, rood van kleur met een zwarte achterklep.



Het slachtoffer en zijn vrouw bleven verbouwereerd achter. De man moest voor behandeling naar het ziekenhuis. De politie is direct een onderzoek gestart.



Getuigen en beelden gezocht

De politie wil graag in contact komen met mensen die getuige zijn geweest van dit incident en waar de politie nog niet mee heeft gesproken. Mocht u opnames hebben gemaakt of andere informatie bezitten, neemt u dan contact met ons op. De politie is te bereiken via het nummer 0900-8844. Of als u uw informatie liever anoniem meldt, kunt u deze doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.



Bovendien kan informatie worden gedeeld via het Meldformulier op Politie.nl.



2018028667