Even een praatje met de wijkagent

Op de foto: Burgemeester Schagen, samen met wijkagenten Eline Berlijn en Willem van Veen

Het idee is simpel: op een laagdrempelige manier met bewoners van de wijk in contact komen. In de korte tijd dat de agenten er stonden, vonden er ruim twintig gesprekken plaats gevonden met wijkbewoners. Dit leverde meteen waardevolle informatie op. Ook de burgemeester van Schagen, Marjan van Kampen-Nouwen, kwam langs om een praatje te maken met de wijkagenten.



Burgemeester Van Kampen: “Om te weten wat in uw wijk speelt komt de wijkagent naar u toe. En het werkt want er werd heel snel contact gemaakt. Slim idee van onze politie."



Waardevolle gesprekken

Wijkagenten Eline Berlijn en Willem van Veen stonden woensdag bij de Albert Heijn in Callantsoog. "Via de krant, facebook en twitter was er aangekondigd dat wij op de locatie aanwezig waren. Tevens zijn er in samenwerking met de Gemeente ook een tekstkarren neergezet. Hierdoor wisten mensen dat we op de locatie aanwezig waren. Veel wijkbewoners kwamen speciaal voor ons naar de supermarkt. Het leverde mooie en waardevolle gesprekken op", aldus Berlijn en Van Veen.

Aanspreekbaar

Een goed contact tussen politie en inwoners is een cruciaal onderdeel van veiligheid. Actief en gelijkwaardig; samenwerken met partners en burgers vormt de basis voor een veiliger samenleving. Daarbij wil de politie aanspreekbaar zijn voor mensen die vragen en meldingen hebben. Zowel via persoonlijk als digitaal contact “een boodschap voor de wijkagent” is daar een onderdeel van. De politie wil effectief contact met burgers en partners om te weten wat er speelt, wat er leeft bij de ander, maar ook om aan te geven waar de politie aan bij kan dragen (en waaraan niet).



Wat doet een wijkagent voor de buurt?

De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn of haar wijk. Hij of zij signaleert onder andere sociale problemen, kleine criminaliteit en speelt hierin een adviserende rol. De wijkagent signaleert, adviseert en regisseert en kan daarbij worden ondersteund door een wijkteam. Indien nodig krijgt dit team hulp van andere gespecialiseerde politiediensten. In samenwerking met collega’s van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagent voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw wijk of buurt.



Politie meer op straat en minder in bureau

De politie is steeds vaker aan het werk in de wijk dankzij het gebruik van digitale middelen en moderne technologie. Bewoners en bedrijven kunnen kiezen uit verschillende mogelijkheden om met de politie in contact te komen: persoonlijk, telefonisch of via internet. Ook via politie.nl kunt u in bepaalde gevallen aangifte doen of een melding doorgeven.



Blij verrast

"Het contact met de burgers is ontzettend belangrijk. Wijkbewoners waren dan ook blij verrast om ons te zien. Het leverde direct bruikbare informatie op. Ook konden we diverse acties uitzetten”, vertelt Jeffrey Wierenga, wijkagent in Schagen. Wieringa stond eerder met een pop-uplocatie in winkelcentrum Makado in Schagen. “Absoluut voor herhaling vatbaar."



Volgende editie

De volgende keer, op donderdag 8 maart, staan de wijkagenten Eline Berlijn en Cees Stoop bij Albert Heijn in Warmenhuizen.



Hoe kom ik in contact met mijn wijkagent?

Dit kan via internet. Kijk op “Mijn buurt” wie uw wijkagent is of er eventueel spreekuur in de wijk is en hoe hij/zij te bereiken is. Natuurlijk kunt u ook 0900-8844 bellen voor een afspraak met uw wijkagent.



Contact met de politie

- Bij spoed, bel 112.

- U wilt de politie spreken, bel 0900-8844.

- U wilt digitaal aangifte doen? Kijk op www.politie.nl voor de mogelijkheden.

- U wilt aangifte doen op een politiebureau? Bel voor een afspraak 0900-8844.

- U wilt aangifte doen bij een 3D-aangifte loket? Bel voor een afspraak 0900-8844.

- U wilt telefonisch aangifte doen? Bel voor een afspraak 0900-8844.

- U zoekt contact met uw wijkagent? Bel voor een afspraak 0900-8844 of kijk op www.politie.nl.



Twittert mijn wijkagent ook?

Veel wijkagenten gebruiken Twitter. Ze twitteren over hun dagelijks werk, geven informatie over lokale problemen en vragen u af en toe om op te letten, als er bijvoorbeeld zakkenrollers zijn gesignaleerd. Kijk op Mijn buurt of er in uw buurt wijkagenten zijn die u op Twitter wilt volgen.



Facebook

Ook is de politie aanwezig op Facebook per gemeente en / of basisteam. Zoals Texel, Schagen, Den Helder, Heerhugowaard en Alkmaar.