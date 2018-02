Getuigen gezocht van beroving 77-jarige vrouw

De vrouw deed eerst boodschappen bij een supermarkt aan het Vijf Meiplein en liep daarna met een rollator via het park terug richting haar woning. Voorbij de speeltuin in het park duwde een onbekende man haar eerst omver en nam daarna haar rollator met daarop haar handtas en boodschappentas mee. De man vluchtte daarna met de goederen weg in de richting van het Vijf Meiplein. Het slachtoffer wist op te krabbelen, raakte verder niet gewond, en liep met veel moeite naar haar woning. Daar belde ze de politie en deed ze aangifte van de beroving. De verdachte is een licht getinte man van 35 à 40 jaar oud, ongeveer 1.70 meter lang met donkere ogen en donker haar.



Iets gezien of gehoord?

De districtsrecherche Leiden-Bollenstreek zoekt getuigen en camerabeelden. Hebt u iets gezien of gehoord van de beroving van de vrouw, die tussen 17:15 uur en 17:45 uur plaatsvond? Of hebt u de verdachte gezien in de omgeving van het Rietveldpad? Mogelijk woont u in de omgeving en hebt u camerabeelden waarop de verdachte staat en die u ter beschikking van de politie kan stellen. Bel hiervoor 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.