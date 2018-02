Tas van rollator gestolen

De vrouw liep met haar rollator de supermarkt aan het Bevrijdingsplein uit naar de Vijf Meilaan. Na de kruising met de Churchilllaan stopte een kleine blauwe personenauto naast haar. De bestuurder stapte uit, liep naar haar toe en vroeg het slachtoffer de weg. Toen de vrouw hem de weg wees, pakte de man haar tas van de rollator en stapte ermee in de auto. Er zat ook nog een andere man op de passagiersstoel. De blauwe auto reed weg in de richting van de Sweelincklaan. Een getuige hielp de vrouw en belde de politie. De vrouw deed aangifte van de diefstal.



De verdachte die het slachtoffer de weg vroeg, was een blanke man met een slank postuur, 35 à 40 jaar oud, ongeveer 1.70 meter. Hij had een mager gezicht en kort bruin haar. De tweede verdachte die in de auto zat was een blanke man.



Iets gezien of gehoord?

De districtsrecherche Leiden-Bollenstreek zoekt de twee verdachten. Hebt u de diefstal gezien? Of de verdachten in de blauwe auto in de omgeving van de Vijf Meilaan gezien? Of hebt u camerabeelden waarop de blauwe auto of de verdachten te zien zijn? Neem dan contact met ons op via 0900-8000. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000.