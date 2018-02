Berovers schieten in de lucht; politie zoekt getuigen

Het Rotterdamse 19-jarige slachtoffer liep rond 01.45 over de Schans. Plotsklaps stopte er een auto waaruit zowel de bestuurder als de bijrijder uitstapten. Beiden kwamen op het slachtoffer af en bedreigden hem met een vuurwapen en mes. Ze wilden zijn spullen. De jongen dacht dat het tweetal blufte en gaf niets af. Op dat moment schoot één van de verdachten met het vuurwapen in de lucht waarna zij de 19-jarige beroofden. Met telefoons, sleutels en geld gingen zij ervandoor.

Direct stelden gewaarschuwde agenten in de directe omgeving een uitgebreid onderzoek in. Helaas ontsnapte het tweetal. Om deze berovers alsnog in de kraag te pakken vraagt de politie u hulp. Heeft u tips bel dan 0900-8844 of anoniem met M 0800-7000.