Man gewond bij steekincident in café Rotterdam

Een trambestuurder zag rond kwart voor twaalf een gewonde man op straat staan. Ter hoogte van het politiebureau zakte hij in elkaar. Agenten verzorgden de eerste hulp, waarna het 46-jarige slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Al snel werd duidelijk dat de man in een café op de Mathenesserlaan was neergestoken. Daar spraken agenten met getuigen en werden dan ook de benodigde sporen veilig gesteld.

Getuige?

De politie heeft nog niet uitgebreid kunnen spreken met het slachtoffer. Wel zijn camerabeelden veilig gesteld. Heeft u gezien waar de dader naartoe is gevlucht? Of weet u meer over het incident en heeft u nog niet met de politie gesproken? We spreken u graag! Neem contact met ons op via 0900-8844 of anoniem 0800-7000.