Onderzoek naar steekincident Rotterdam-Oosterflank

Voor de politie is het nog onduidelijk wat er woensdagavond is voorgevallen. Agenten spraken al met enkele getuigen, maar alle informatie is welkom. Heeft u woensdagavond rond half elf iets gezien of gehoord op de Mombassaplaats? Weet u meer over het leven van het slachtoffer en de achtergronden van dit steekincident? Laat het de politie weten via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Ook van onderstaand tipformulier kunt u gebruik maken.