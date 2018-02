Politie haalt ‘wegmisbruikers’ van de weg

Op de A15 nabij Papendrecht haalde een 19-jarige automobilist de agenten in. De bestuurder reed met een gemiddelde snelheid van 138 km/uur waar ‘100’ was toegestaan. Ook reed hij een grote afstand onnodig op de linker rijstrook. Voorbij Papendrecht waar de maximum snelheid 120 km/uur is, trapte de bestuurder het gaspedaal flink in met als resultaat een gemiddelde snelheid van 177 km/uur. Op de Merwedestraat in Dordrecht ging de man aan de kant en werd geconfronteerd met de gemaakte videobeelden. Hij moest direct zijn rijbewijs inleveren en kreeg proces-verbaal voor de snelheid en het onnodig links rijden. Deze man is ook aangemeld voor een cursus bij het CBR.