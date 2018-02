Camera in winkel levert twee dieven op

De eigenaresse van de kledingzaak deed aangifte. Ze vertelde dat ze twee potjes met klein geld op de toonbank heeft staan, één is bedoeld voor een kleine bijdrage voor een fonds tegen spierziekte, de ander voor fooien. Gisteren ontdekten ze dat de fooienpot was gestolen. Een paar dagen daarvoor, op 9 februari was het andere potje al uit de winkel weggehaald. Ze zag op de camerabeelden dat dezelfde man en vrouw de winkel binnen kwamen. In beide gevallen nam de man het geldpotje van de toonbank en stopte het onder zijn jas. Hierna verlieten ze weer de zaak. Een medewerker van de winkel zag de dief woensdag aan het eind van de middag lopen op het Bart van Peltplein.