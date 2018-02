Hevig verzet verdachte na aanhouding voor huisvredebreuk

Agenten kwamen ter plaatse en troffen een agressieve man aan die zij met veel moeite naar buiten duwden. Daarna bleef hij proberen opnieuw het pand in te gaan. Hierop werd besloten hem aan te houden voor huisvredebreuk. Hij verzette zich daarbij hevig waarna hij mede dankzij hulp van een beveiliger en een toevallige passant onder controle werd gebracht. Hierna werd hij rustig, in het cellencomplex werd hij echter opnieuw agressief. In zijn fouillering werd nog een leeg ponypack aangetroffen, vermoedelijk was de arrestant onder invloed van drugs.