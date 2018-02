Man beledigt agenten

Agenten kregen rond 23.40 uur een melding van geluidsoverlast in de wijk Gageldonk. De agenten gingen in gesprek met de vermoedelijke overlastgever. In dit gesprek schold de man de agenten uit en gooide bier over de agent. Daarop werd hij aangehouden. Hij is overgebracht naar een politiebureau. Tijdens het vervoer naar het cellencomplex in Breda verzette de Bergenaar zich en bleef hij de agenten uitschelden. Hij is ingesloten voor verhoor.