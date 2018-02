Man in verduisterde auto aangehouden

Op woensdag 14 februari 2018 passeerde de gestolen c.q. verduisterde auto een ANPR-camera in de omgeving van Baarle-Nassau. Hierop werd aan politie eenheid gevraagd om naar de auto uit te kijken. Agenten zagen de auto ter hoogte van de Smederijstraat rijden, waarna ze de bestuurder een stopteken gaven en op de Alphensweg hebben staande gehouden. In de auto zat een 46-jarige man, hij is vermoedelijk ook degene die de auto voor een proefrit had meegenomen. Hij heeft geen geldig rijbewijs. Hij is in verzekering gesteld. De recherche onderzoekt of hij nog meer recente zaken op zijn kerfstok heeft.