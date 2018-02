Twee dieven aangehouden dankzij camera in winkel

Tilburg - Camerabewaking in een winkel in de wijk Goirke heeft woensdagavond geresulteerd in de aanhouding van een man (26) en een vrouw (19) ter zake diefstal. Ze hadden op twee onbewaakte momenten potjes bestemd voor fooien en een goed doel die op de toonbank stonden. uit de zaak gestolen.