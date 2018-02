Tweede aanhouding voor ernstige mishandeling

Hij wordt ervan verdacht dat hij zondagavond 11 februari betrokken was bij de mishandeling van een 42-jarige man in een woning aan de Warande in Heeze. Het slachtoffer raakte zwaar gewond aan zijn hoofd en werd met spoed naar het ziekenhuis overgebracht waar hij enkele dagen heeft moeten verblijven. Direct na de melding werd al een 43-jarige verdachte aangehouden. De politie doet nog verder onderzoek naar de precieze toedracht van het incident. De 31-jarige verdachte is in verzekering gesteld.