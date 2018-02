Uitzending Bureau Brabant maandag 19 februari

Boxmeer – Overval op cafetaria

Op dinsdagavond 12 december, tegen half negen, wordt een cafetaria aan de Steenstraat in Boxmeer overvallen. Een overvaller komt met pistool binnen, bedreigd de medewerker, grist geld uit de kassa en gaat er weer vandoor. Er zijn bewakingsbeelden van de overval en onze vraag aan de kijkers is: wie is hij?



Bergen op Zoom – Christo Hülters gezocht voor poging moord

Hij staat er inmiddels al weer ruim een maand op de Nationale Opsporingslijst: Christo Hülters. Maar hij wordt al twee jaar gezocht. Hülters wordt gezocht nadat een feest aan het IJslandpad in Bergen op Zoom op 27 juni 2015 gruwelijk uit de hand liep. Tijdens een feestje waar zo’n 20 volwassenen en kinderen waren, werden destijds 2 mannen van dichtbij neergeschoten.



Tilburg - diefstal uit sacristie

Wij zijn op zoek naar de dief of dieven van twee eeuwenoude zilveren kelken die tussen kerstmis 2017 en 7 januari 2018 werden gestolen uit de gebedsruimte van het St. Elizabethziekenhuis in Tilburg. Behalve een waarde in geld hebben ze een grote emotionele waarde. Weet u waar ze zijn? Kunt u helpen ze terug te vinden? 0800 6070.



’s-Hertogenbosch – Vrouw overvallen in haar woning

Op maandagochtend 11 december, om ongeveer half vijf in de ochtend, wordt een oudere vrouw in Den Bosch in haar huis aan de Van Well Groeneveldlaan overvallen. Ze wordt wakker van glasgerinkel en als ze gaat kijken staan er drie mannen in haar huis. Ze houden haar vast en doorzoeken het huis. Met bijna lege handen gaan ze er weer vandoor. Wij reconstrueren deze overval en willen heel graag weten wie de daders zijn.

Maandagavond om 18.00 uur is de eerste uitzending van Bureau Brabant bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot dinsdagmiddag 17.00 uur.