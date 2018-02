Operation Mirum, darkweb is niet anoniem

Volgens de politie en het Openbaar Ministerie is een gesprek over de strafbaarheid van dergelijke gedragingen op zijn plaats. Doel van ‘Operation Mirum’ is de bewustwording over de gevolgen en risico’s van criminaliteit op het darkweb. Nanina van Zanden, projectleider van het darkweb team van de politie: “Het mag duidelijk zijn dat het darkweb geen criminele vrijplaats kan zijn waar ieder toezicht van de overheid ontbreekt. Deze ‘knock and talk’-actie laat zien dat niemand ervan uit kan gaan anoniem te blijven op het darkweb. Daarnaast biedt de politie mensen hulp als er sprake is van problematiek rondom het gebruik van drugs of als een adres van iemand voor criminele doeleinden is gebruikt. We willen mensen oproepen die drugs hebben gekocht via het darkweb en een bezoek van de politie niet willen afwachten, zich te melden bij ons”. Voor meer informatie zie bijgaand tipformulier . Operation Mirum is de start van meerdere acties die de politie dit jaar op het darkweb zal gaan uitvoeren.