Politie zoekt getuigen steekincident Burgum

De man had vanuit een woning aan de Lysterstritte in Veenwouden (Feanwâlden) een ambulance gebeld, maar kon zich niet meer herinneren hoe hij gewond was geraakt en hoe hij daar terecht gekomen was. Via speurwerk, onder meer via social media, kwam de politie uit bij een woning in Burgum. In het huis troffen de agenten bloedsporen en twee personen aan. Een 28-jarige man uit Kootstertille en een 36-jarige vrouw uit Burgum zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident. De politie doet onderzoek. Onder meer zijn sporen in de woning veilig gesteld. Ook is de auto van de verdachte in beslag genomen.

De politie wil graag weten wat er tussen donderdag 15 februari 23.00 uur en vrijdagochtend 3 uur gebeurd is. Heeft u iets bijzonders gezien in Burgum of Feanwalden dat van belang kan zijn voor de politie? Schroom dan niet om die informatie door te geven. Dit kan op de volgende manieren: