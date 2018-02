Wees alert op schennispleger

Vanaf medio vorig jaar kwamen de eerste meldingen binnen. Sinds het najaar nam de frequentie van de meldingen toe. In die periode heeft de politie ingezet op postacties, gerichte surveillance en waren ondersteunende diensten zoals meldkamer en telefooncentrale extra alert op meldingen in deze omgeving. Ook werden melders door politie benaderd om ook aangifte te doen van deze overtredingen. Ondanks deze inzet werd de schennispleger niet aangetroffen. Lastige factoren voor de opsporing vormde de diverse locaties in een bosrijk gebied, de verschillende dagen en tijdstippen wanneer de potloodventer actief was, het uiteenlopende signalement en dat meldingen soms pas na enkele dagen werden doorgegeven aan politie.

Aanspreken

Gemeente De Bilt en politie willen dat de schennispleger stopt. Door bezoekers van het Leyensebos en inwoners van de gemeente te informeren over hoe te melden en alert te maken, hoopt de politie de identiteit van de man te achterhalen en hem aan te spreken op zijn gedrag.

Signalement

Het gaat om een accentloos Nederlands sprekende jongeman, geschat tussen 15 tot 30 jaar met getinte huid en kort, krullend donker haar. Hij is rond de 1.80-1.85 meter lang en heeft een gezet postuur. Hij is altijd op de fiets en maakt gebruik van verschillende fietsen: een dames- of herenmodel, mountainbike en soms een fiets met rode fietstassen.

Advies

De politie adviseert bij het zien van de potloodventer om direct 112 te bellen, omdat daarmee de pakkans veel groter is. Vermoedt u dat u de man ziet, neem dan het signalement en opvallende kenmerken goed in u op en maak indien mogelijk maak een foto met uw mobiele telefoon. Daarbij geldt dat de eigen veiligheid niet in geding moet zijn. Deze foto kunt u eenvoudig doorgeven aan de politie via de uploadmogelijkheid in het formulier hieronder.