Opgeloste zaak: aanhangers Feijenoord mishandelen supporter Ajax in Hilversum

Het slachtoffer is een 26-jarige man uit Assen. Hij was die zondag met een vriend op weg van Doetinchem naar Amsterdam. Ajax had die dag uit tegen De Graafschap gespeeld. Op het station van Hilversum stapten ze uit om iets te eten te kopen. Het slachtoffer liep in z'n eentje naar de Albert Heijn To Go, zijn vriend bleef op het perron.

Toen hij in de stationshal liep, kwam hij een groep van ruim tien Feyenoord-aanhangers tegen. Ze waren wat rumoerig en riepen wat over het misgelopen landskampioenschap van Ajax. Van het ene op het andere moment werd de Assenaar aangevallen. Een aantal mannen en vrouwen deelde rake klappen uit. Het slachtoffer liep door de mishandeling zwaar lichamelijk letsel op: