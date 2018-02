Nepwapens en drugs in auto

Rond 19.30 uur controleerden agenten een auto op de Amerikalaan. In de auto werd een zakje met wiet gevonden. Bij een nader onderzoek in de auto werden ook twee nepwapens, bijna niet van echt te onderscheiden, aangetroffen en een breekwerktuig. Alle aangetroffen spullen zijn in beslag genomen. De auto werd afgesleept voor sporenonderzoek. De inzittenden, een 18- en een 19-jarige man, zijn overgebracht naar het politiebureau en worden verhoord.