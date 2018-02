Verdachten aangehouden na woninginbraak

Rond 04.00 uur kwam er een melding binnen van een inbraak in een woning op de Pianoweg. Direct gingen meerdere politieagenten naar plek, ook een surveillancehond werd ingezet. De voordeur van de woning was opengebroken. Omdat van buitenaf werd gezien dat iemand in de woning was, ging de hondengeleider samen met zijn hond de woning binnen. De vier verdachten, twee mannen van 19 jaar en een 18- en een 22-jarige man, die zich in de woning probeerden te verstoppen werden aangehouden. De mannen, afkomstig uit Almere, zitten nog vast. De recherche doet onderzoek.