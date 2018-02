Overval op volle snackbar in Oostzaan

Ook de klanten, waaronder een jong kind, werden bedreigd en moesten op de grond gaan liggen. De overvaller eiste geld en ging er met een onbekende buit vandoor. Buiten stond een andere overvaller te wachten. Beide daders gingen er op een scooter vandoor.



Afleiden en geruststellen

De overval heeft grote impact gehad op de klanten en het personeel van de snackbar. Voor alle aanwezigen is slachtofferhulp ingeschakeld. Het kindje is door de agenten apart genomen en heeft voor de schrik een ‘troostbeertje’ gekregen. De Troostbeer, ook wel GoodBears genoemd, wordt bij een heftig incident aan kinderen gegeven ter afleiding. Niet alleen de politie heeft de troostberen aan boord. Ook de Brandweer en Ambulancedienst hebben de beertjes bij zich om aan kinderen te geven.



Zoekactie en Burgernet

De meldkamer heeft direct na de overval Burgernet ingezet. Inwoners van Oostzaan werden op deze wijze gevraagd uit te kijken naar het tweetal. Ondanks de inzet van Burgernet en een uitgebreide zoekactie van de politie zijn de daders niet gevonden. Het overvallenteam van de politie zal de zaak verder onderzoeken.



Getuigen gezocht

De politie wil graag in contact komen met mensen die getuige zijn geweest van dit incident en waar de politie nog niet mee heeft gesproken. Mocht u opnames hebben gemaakt of andere informatie bezitten, neemt u dan contact met ons op. De politie is te bereiken via het nummer 0900-8844. Of als u uw informatie liever anoniem meldt, kunt u deze doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000. Bovendien kan informatie worden gedeeld via Politie.nl.