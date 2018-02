Sorry, Heerhugowaard: wij waren boeven vangen

Agenten wilden rond 04.30 uur een voertuig controleren op het industriegebied Oudorp in Alkmaar. Alleen gingen de inzittenden er met hoge snelheid vandoor in de richting van Heerhugowaard. De achtervolging werd ingezet en op het Zuiderlicht in Heerhugowaard stopt het voertuig. Agenten stappen uit om de inzittenden aan te houden. Op dat moment geeft de bestuurder flink gas in zijn achteruit en probeert op één van de agenten in te rijden. Die weet op tijd weg te springen om niet geraakt te worden.



Agenten schieten

De agenten trekken hun wapen en lossen een aantal (waarschuwings) schoten. De drie inzittenden springen uit het voertuig en gaan er te voet vandoor. Direct gaan de agenten er achteraan. Andere politiewagens blokken ondertussen de wijk af zodat de verdachten geen kant op kunnen. Op de kruising Zuiderlicht / Meridiaan zien collega’s één van de verdachten in een steeg staan. De 17-jarige verdachte uit Enkhuizen werd hierop gecontroleerd en aangehouden.



Politiehonden

De politiehonden Frits, Luca, en Dubh werden ingezet om de andere verdachten te zoeken. Hond Luca wist snel één van de verdachten te vinden. De man zat verstopt in een tuin aan de Hemelboog Binnen. Bij het zien van de Luca koos de verdachte eieren voor zijn geld en riep "Ik geef mij over!". Hierop is de 23-jarige man uit Opmeer aangehouden. Ondertussen had politiehond Dubh de andere verdachte gevonden. Deze man lag verstopt langs het water aan de Zuidervaart. De 19-jarige man uit Heerhugowaard is vervolgens aangehouden. De drie politiehonden hebben daarna nog verder geassisteerd met het uitlopen van diverse sporen voor verder onderzoek.



Inzet politiehelikopter

De politie zet de helikopter altijd in met een goede reden. Het kan voorkomen dat de helikopter in de vroege ochtend, zoals vanmorgen in Heerhugowaard, boven uw huis vliegt in verband met een politie-inzet op de grond. “Bedenk dat als u een politieheli hoort of ziet deze deel uitmaakt van de activiteiten van de politie om uw directe omgeving veiliger te maken”, aldus een hoofd van de Luchtvaartpolitie. Om u nog meer van dienst te zijn, kunt u het twitteraccount @depolitieheli raadplegen of er informatie beschikbaar is over de aanwezigheid van een politieheli bij u in de buurt.



Onderzoek

De drie verdachten zijn voor onderzoek en verhoor meegenomen naar het politiebureau. Het drietal had diverse goederen gestolen bij een bedrijf op het industriegebied Ouddorp in Alkmaar. De politie zal vandaag verder gaan met het onderzoek.



Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met getuigen van het incident of met mensen die op een andere wijze over informatie beschikken. Er kan worden gebeld met 0900-8844. Bovendien kan informatie worden gedeeld via het Meldformulier op Politie.nl.