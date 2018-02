Drie verdachten in drugsonderzoek aangehouden

Het onderzoek startte eind 2017 naar aanleiding van informatie dat in een pand aan de Sophiastraat verdovende middelen aanwezig zouden zijn. Het onderzoek dat hierop volgde, leidde naar deze verdachten. In het pand in de Sophiastraat waar de politie de verdachten aanhield, is vervolgens een doorzoeking gedaan. Ook een ander pand op de Sophiastraat en een pand aan de Milanenhorst zijn doorzocht. Er werden diverse mobiele telefoons, computers, geld en documenten in beslag genomen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Het onderzoek wordt voortgezet.