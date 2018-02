Neergestoken Rotterdammer Mombassaplaats overleden

Getuigen meldden dezelfde avond al dat er een of meerdere mannen zouden zijn weggerend bij de flat. Een van hen stak de Prins Alexanderlaan over in de richting van de Henri Eversstraat.

Heeft u woensdagavond rond half elf iets gezien of gehoord op de Mombassaplaats? Weet u meer over het leven van het slachtoffer of de achtergronden van dit steekincident? Alle informatie is welkom! Laat het de politie alstublieft weten via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Ook van onderstaand tipformulier kunt u gebruik maken.