Politie zoekt getuigen overval sigarenwinkel

Vanmorgen rond 7.00 uur liep een man de sigarenwinkel uit en tegelijkertijd kwam de overvaller binnen. Hij had een doel voor ogen, want meteen begaf hij zich achter de toonbank, waar de sloffen sigaretten lagen. Tegen de verkoopster riep hij meerdere malen dat hij geld wilde en ondertussen gooide hij de sloffen sigaretten in een zak. De vrouw drukte de alarmknop in en liep naar buiten, met de overvaller achter haar aan. Eenmaal buiten gooide de verkoopster een waterpijp tegen de man en tegen zijn scooter. De dader ging er op een mat zwarte scooter zonder spiegels vandoor in de richting van de Polderlaan. Waarschijnlijk zit er schade aan de scooter door de waterpijp. Ook kan het zijn dat de man er een hoofdwond aan over heeft gehouden. De politie onderzoekt de zaak en hoopt dat getuigen zich melden.