Onderzoek naar gewapende overval

Rond 21.30 uur bezochten twee mannen de woning in verband met een afspraak over de verkoop van elektronische apparatuur door de bewoner. Plotseling bedreigde één van de mannen de bewoner met iets dat op een vuurwapen leek. Met onder meer elektronica uit het huis gingen de overvallers er vervolgens vandoor in een auto, vermoedelijk een lichtkleurige Fiat Punto. In de buurt is zonder resultaat nog uitgekeken naar het tweetal, dat een Aziatisch uiterlijk had.