Stroomstootwapen 302 keer ingezet

Nu de pilot met het stroomstootwapen per 1 februari 2018 is afgelopen, wordt de eindevaluatie opgemaakt door de Politieacademie. Naar verwachting is deze voor de zomer klaar en wordt die met een advies aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid. Minister Grapperhaus kan vervolgens in afstemming met de Tweede Kamer besluiten het wapen al of niet toe te voegen aan de politie-uitrusting. Tot die tijd mogen de speciaal opgeleide collega’s die de pilot draaiden (in Zwolle, Amersfoort, Rotterdam en de Noord-Nederland) het wapen blijven gebruiken.