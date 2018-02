Drie aanhoudingen na straatroof

Er kwam rond 19.00 uur een melding binnen dat twee jongens in een steegje bij de Kerkstraat waren beroofd door drie mannen. Daarbij zouden ze bedreigd zijn met een vuurwapen. De politie ging met meerdere eenheden het centrum in. Daar werd contact gemaakt met de beide slachtoffers, twee jongens uit Heerenveen van 16 en 17 jaar. Ze meldden dat ze bedreigd waren en dat een van hen beroofd was van zijn schoenen. Na een zoekactie werden de drie verdachten opgespoord en in een woning in Heerenveen aangehouden. In de woning werden de gestolen schoenen aangetroffen en een vuurwapen. Deze goederen zijn in beslag genomen. De drie verdachten zijn ingesloten voor een nader onderzoek. Het gaat om mannen van 18 en 19 uit Heerenveen en een jongen van 17 uit een plaats in de gemeente Heerenveen.