Politie zoekt getuigen van overvaller cafetaria

Rond 19.25 uur kreeg de politie de melding van de overval en was in vijf minuten ter plaatse. De dader was er toen al haastig vandoor gegaan. Via de meldkamer werd een Burgernetmelding verzonden met het signalement van de dader en meerdere eenheden waren in de omgeving naar de dader op zoek. Op basis van onder andere het Burgernet-bericht heeft de politie getuigen gesproken die de verdachte mogelijk hebben gezien op het nabij gelegen station. De recherche onderzoekt deze overval en is op zoek naar getuigen.