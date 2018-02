Politie start rechercheonderzoek naar aanleiding van een zorgelijke vermissing

In de wijk Zwolle-Zuid wordt op dit moment forensisch onderzoek gedaan in relatie tot deze vermissing. Dit vindt plaats in de Van Zuijlenware. Er zal een PD-Unit worden geplaatst om vandaar uit de werkzaamheden te coördineren. Het onderzoek zal zich richten in en om een woning in die straat. Over de aard van het onderzoek alsmede het doel van het onderzoek is de recherche terughoudend.