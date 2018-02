42-jarige man uit Wormer aangehouden in een leegstaand pand.

Toen zij ter plaatse kwamen zagen ze dat het pand helemaal afgetimmerd was met houten platen, één van die platen ontbrak. De handhavers zijn naar binnen gegaan en zagen in een van de ruimtes een man staan. Toen zij zijn persoonsgegevens wilde checken werd hij wat zenuwachtig en gaf meerdere keren een naam op die niet geverifieerd kon worden bij de meldkamer. Na hem meerdere kansen te hebben gegeven besloten de handhavers de man aan te houden.

Daar dacht de man iets anders over en zetten het op een rennen. Handhaving gaven aan dat de man moest stoppen en dat deed hij maar hij had nu een langwerpig voorwerp in zijn handen en begon hiermee te zwaaien en bedreigde de handhavers. Hij was niet van plan om mee te werken. Politie kwam ter plaatse en samen hebben zij de man geboeid en naar het politiebureau gebracht. De politie stelt een onderzoek in naar mogelijk diefstal van koper door de man.

Bedreigingen of geweld tegen hulpverleners is onacceptabel. Politie en ook handhaving hebben een verantwoordelijke rol en moeten hun werk veilig kunnen doen.

Politie, handhaving en justitie treden dan ook streng op.