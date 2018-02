Inbreker op de vlucht.

Een vrouw was thuis en hoorde iets vallen in de keuken. Toen zij ging kijken zag ze een man op het balkon staan. De man die ze zag had een zwarte bivakmuts op en was verder in het zwart gekleed. Hij sprong van het balkon en rende weg. Onbekend waarheen.

De politie is op zoek naar mensen die mogelijk iets verdachts gezien hebben.

U kunt contact opnemen met 0900-8844. De politie doet verder onderzoek.

2018030869