Insluiper in de woning.

De meldster lag te slapen toen zij opeens wakker werd omdat de slaapkamerdeur werd geopend. Ze zag een man in de deuropening staan en begon heel hard te gillen. De insluiper is hierop snel de trap afgerend en het huis uit gevlucht. De politie doet onderzoek. Heeft u mogelijk iets gezien of gehoord wat te maken kan hebben met deze insluiping dan horen wij graag van u. U kunt bellen met 0900-8844.

2018030977